В Новосибирске шесть крупных заведений закрылись с марта 2022 года

Среди закрывшихся заведений есть рестораны, бары и пельменные. Все они ушли с рынка с марта 2022 года.

Питерская сеть «Пельмения» ушла с новосибирского рынка. Заведение пользовалось большой популярностью, так как позиционировала себя как семейное. Кроме того, закрылись и другие пельменные – «Дюжина» и «Пельмэн» (работает только одно кафе). Также с марта в Новосибирске закрылись крупные бары - Lomonosov bar (реконцепция кафе «Перчини») на проспекте Маркса, бар в латиноамериканском стиле La Chepica в Академгородке, а также бар Nude в комплексе «Типография» на Красном проспекте. Кроме того, закрылись рестораны «РБГ Китчен» (ребрендинг уральской сети «Своя компания»). Особенно потрясло всех новосибирцев уход «Макдоналдса». Рестораны быстрого питания закрыли по всей России, но теперь их заменила сеть «Вкусно и точка», пишет НГС.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter