В Новосибирске на улице Волочаевской частично закрыли движение транспорта

В Новосибирске на улице Волочаевской частично закрыли движение транспорта
В Новосибирске на улице Волочаевской частично закрыли движение транспорта
Вчера, 17:00ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Движение транспорта ограничено по четной стороне улицы Волочаевской в Новосибирске. Это связано с проведением ремонтных работ

С 3 по 6 июля ограничено движение по четной стороне улицы Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска на отрезке между 7-ым и 9-ым Почтовыми переулками. Это связано с проведением ремонта перекрытий коммунальных колодцев, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На время проведения работ меняется схема движения четырех линий маршрутных такси. Машины маршрутов № 44, 44а, 48 и 51будут объезжать закрытий участок по нечетной стороне Волочаевской.

Ранее мы рассказывали о том, что строители жилищного комплекса "Berlin" в Заельцовском районе Новосибирска перекрыли единственный тротуар и вынудили пешеходов ходить по автомобильной дороге.

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