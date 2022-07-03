В Новосибирске на улице Волочаевской частично закрыли движение транспорта

С 3 по 6 июля ограничено движение по четной стороне улицы Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска на отрезке между 7-ым и 9-ым Почтовыми переулками. Это связано с проведением ремонта перекрытий коммунальных колодцев, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На время проведения работ меняется схема движения четырех линий маршрутных такси. Машины маршрутов № 44, 44а, 48 и 51будут объезжать закрытий участок по нечетной стороне Волочаевской.
Ранее мы рассказывали о том, что строители жилищного комплекса "Berlin" в Заельцовском районе Новосибирска перекрыли единственный тротуар и вынудили пешеходов ходить по автомобильной дороге.