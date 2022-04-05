Упавший с фуры контейнер перекрыл дорогу в Октябрьском районе Новосибирска

Упавший с фуры контейнер перекрыл дорогу в Октябрьском районе Новосибирска
Упавший с фуры контейнер перекрыл дорогу в Октябрьском районе Новосибирска
Сегодня, 04:13ПроисшествияФото: ЧП Новосибирск
Пострадавших не оказалось.

В Новосибирске на дорогу с фуры упал контейнер. Об этом передают в группе «ЧП Новосибирск». Видеозапись последствий также появилась в соцсетях.

Видео:ЧП Новосибирск

Сам инцидент произошел 4 апреля в Октябрьском районе. Контейнер упал с грузовика на повороте с улицы Гаранина на улицу Добролюбова. В связи с этим, движение в обе стороны было перекрыто.

В публикации уточняется, что пострадавших из-за падения контейнера – нет. В комментариях под постом многие новосибирцы отметили, что у них появилась еще одна фобия.

«Жесть! Хорошо хоть не раздавило никого», - написали подписчики.

"Очень жаль,что дорога перекрыта", - отметил сибиряк.

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