Упавший с фуры контейнер перекрыл дорогу в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске на дорогу с фуры упал контейнер. Об этом передают в группе «ЧП Новосибирск». Видеозапись последствий также появилась в соцсетях.
Сам инцидент произошел 4 апреля в Октябрьском районе. Контейнер упал с грузовика на повороте с улицы Гаранина на улицу Добролюбова. В связи с этим, движение в обе стороны было перекрыто.
В публикации уточняется, что пострадавших из-за падения контейнера – нет. В комментариях под постом многие новосибирцы отметили, что у них появилась еще одна фобия.
«Жесть! Хорошо хоть не раздавило никого», - написали подписчики.
"Очень жаль,что дорога перекрыта", - отметил сибиряк.