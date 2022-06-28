Готовый бизнес: «Викторию» продают на «Снегирях» в Новосибирске за 600 млн

Торговый дом «Виктория» продают в Новосибирске за 600 млн рублей

В Калининском районе Новосибирска выставили на продажу торговый дом под наименованием «Виктория». Владелец его отдает за 600 миллионов рублей.

Как указано в объявлении на одном из бесплатных сайтов, дом находится на улице Рассветная в микрорайоне Снегири. Площадь помещения – более 3-х тысяч «квадратов». С «Викторией» новый владелец получит парковку и крупных арендаторов («Пятерочка», «Ярче» и «Дудник»). Из информации с сервиса 2GIS следует, что в торговом доме есть различные магазины одежды, декоративная косметика и другое. Всего в там 60 организаций. Автор объявления отметил, что ежемесячный доход у бизнеса – 3,6 млн рублей. По словам владельца, он продает «Викторию» за 600 млн рублей, а стоимость окупится достаточно быстро.

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