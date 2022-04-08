«В Конституции нет права на парковку» - благоустройство Вокзальной магистрали 2022

11 апреля 2022 новый этап озеленения и реконструкции Вокзальной магистрали в Новосибирске начнется с вырубки тополей, их заменят липами и ивами. Прошлогодний этап обернулся сужением магистрали на один ряд, неудобством проезда и опасностью аварий на участке перед зданием №16.

Результатом прошлогодней реконструкции Вокзальной магистрали стало сужение проезжей части перед популярным бизнес-центром. Одним рядом проезжей части пожертвовали ради газона, который расположен так, что не красит улицу. Припаркованные автомобили отодвинулись на один ряд, второй ряд постоянно перегораживают временно припарковавшиеся авто с мигающей аварийкой. Для проезда в сторону пл.Ленина по магистрали остается свободен всего один ряд. Из-за тесноты водителям приходится маневрировать, нередко здесь можно увидеть ДТП. В середине дня собирается пробка. Автомобили паркуются в два ряда, для проезда по Вокзальной магистрали остается лишь один ряд Фото: Атас.инфо На вопрос Атас.инфо, будет мэрия исправлять созданную проблему, начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук, пояснил, что данный вопрос в компетенции департамента транспорта. «Мы, как жители города видим ситуацию, с департаментом транспорта мы проговорим об этой ситуации в понедельник, когда будем вместе смотреть возможные дефекты после зимы», - пообещал Вадим Полещук на пресс-конференции 8 апреля. «Ни в одной конституции, ни одной страны нет права на парковку», - заявила начальник отдела сопровождения проектов благоустройства и озеленения МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая. Г-жа Гижицкая считает, что комфортная среда для пешеходов будет способствовать развитию торговли на Вокзальной магистрали. «Мы постараемся сделать так, чтобы правила использования личного автомобиля позволяли бы человеку получать максимум свободы, не ущемляя права человека на комфортную городскую среду. На Вокзальной магистрали сейчас получается именно это», - сказала она. «Декронированные тополя находятся на низких показателях жизненности», - утверждают специалисты Фото: Атас.инфо Весной 2022 начинается второй благоустройства, о котором было рассказано на пресс-конференции 8 апреля. Уже в понедельник 11 апреля сотрудники «Горзеленхоза» спилят и выкорчуют тополя в начале Вокзальной магистрали. Ставка сделана на долгорастущие и газоустойчивые деревья: липы и ивы ломкие. Летом запланировано приобретение и монтаж малых архитектурных форм.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter