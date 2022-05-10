Контейнеры для раздельного мусора убрали из Советского района Новосибирска

Контейнеры для раздельного мусора убрали из Советского района Новосибирска
Контейнеры для раздельного мусора убрали из Советского района Новосибирска
Сегодня, 13:08ГородФото: pixabay.com
С улиц Академгородка в Новосибирске исчезли контейнеры для раздельного мусора компании «Арктика Сити». Теперь ФГБУ «ЖКУ ННЦ» требуют оплатить издержки.

Некоторые контейнеры убрали сотрудники фирмы, другую увезли работники жилищно-коммунального управления. Их установили в Советском районе ещё в ноябре 2022 года без каких-либо разрешений на это, а договор решили заключить лишь в 2021-м.

Именно подобные «недружественные» отношения вынудили мусоровывозящую компанию завершить работу в микрорайоне Шлюз и Академгородке. По данным ЖКУ, мусорные баки изымают из-за нарушения условий размещения без договора. Они будут храниться на территории учреждения за 50 рублей в сутки.

Директор «Арктика Сити» рассказывал журналистам, что раньше от компании не требовали соглашения на размещение контейнеров. Сейчас ФГБУ забрало их под сумму хранения, которая превысила стоимость самого бака.

Напомним, в Новосибирске разгорелась проблема с уборкой мусора после забастовки водителей компании «Арктика Сити». В конце апреля десятки мусоровозов не вышли на работу, а от работодателей требовали больше машин для погрузки отходов и изменения условий труда.

Ранее мэрия Новосибирска планировал к апрелю 2022 года установить новые боксы для раздельного мусора в трех районах города.

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