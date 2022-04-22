Электросамокаты Urent начнут изымать с улиц Новосибирска после 4 мая

Электросамокаты Urent начнут изымать с улиц Новосибирска после 4 мая
Электросамокаты Urent начнут изымать с улиц Новосибирска после 4 мая
Сегодня, 12:14ГородФото: atas.info
Кикшеринговая компания Urent до сих пор не выполнила соглашение по оформлению парковок в городе.

В Новосибирске городские власти планируют эвакуировать электросамокаты фирмы Urent за парковку на муниципальной земле. Мэрия дала кикшеринговой компании срок до 4 мая оформить соглашение на места, где разрешено оставлять уличный транспорт.

В Новосибирской области самокаты предоставляют в аренду две компании Whoosh и Urent. Первая уже оформила 28 парковок транспорта в мегаполисе, другая до сих пор не выполнила требования. Об этом сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин в ходе брифинга 22 апреля.

«В заклеенных с этими компаниями договорах прописаны условия по использованию самокатов, в частности, скоростные режимы и места, где запрещено ездить. Также там указано обязательство заключить официальное соглашение на использование муниципальной земли под парковки. К сожалению, именно этот раздел был не выполнен Urent. При этом Whoosh уже согласовала парковки, но только в Октябрьском районе», - отметил Виталий Витухин.

Глава департамента рассказал Atas.info, что Urent сделали последнее предупреждение. Компании дали окончательный срок до 4 мая оформить парковочные места, иначе самокаты начнут эвакуировать с улиц города.

«Мы готовы поддерживать законопослушный бизнес, с недобросовестными предпринимателями разговор другой. Занимая муниципальную землю без оформления договора, они нарушают областной закон 5.2 №99. Если требования останутся не выполнены, начнем с привлечением прокуратуры изымать электросамокаты», - утвердил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

Виталий Витухин заключил, что кикшеринговые фирмы, как и другие предприниматели должны платить за пользование муниципальной землёй. Самокаты должны красиво стоять в отведенных для этого местах, на которые сделают разметку. Уже известно, что стоимость парковки составит 190 рублей в месяц за квадратный метр.

Напомним, ранее депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов призвал мэрию запретить электросамокаты. С его слов, они провоцируют аварии и несчастные случаи на улица города.

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