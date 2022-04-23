Мэр ввел режим повышенной готовности в Новосибирске из-за не вывоза мусора

Теперь по распоряжению мэра Анатолия Локтя техника муниципального предприятия выходит в Дзержинский и Октябрьский районы. Освободившаяся из этих районов техника регионального оператора «Экология-Новосибирск» будет переброшена на вывоз ТКО из других районов Новосибирска.