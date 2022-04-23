Мэр ввел режим повышенной готовности в Новосибирске из-за не вывоза мусора

Режим повышенной готовности введен распоряжением мэра, для «ликвидации критической ситуации, связанной с невыполнением региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» обязанностей по регулярному вывозу твердых коммунальныхи отходов в Дзержинском, Железнодорожном, Центальном, Заельцовском, Калининском, Ленинском и Октябрьском районах города Новосибирска», сообщает мэрия Новосибирска.
Директору МУП «Спецавтохозяйство» поручено незамедлительно начать работы по вывозу твердых коммунальных отходов на территории города Новосибирска.
Создан штаб по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории города.
Новосибирцы уже несколько дней выкладывают в соцсети фото переполненных мусором свалок, особенно в правобережных районах города.
19 апреля 2022 года около 56 водителей мусоровозов компании «Эко Транс-Н» вышли на забастовку в Новосибирске. С их слов, виной всему нарушение трудовых договоров и отсутствие автомобилей.
ГК «ВИС» называет действия водителей саботажем. Водители мусоровозов и операторы ООО «ЭкоТранс-Н» в Новосибирске отвергли предложенные ГК «ВИС» повышения по заработной плате по словам официального представителя компании. Компания обратилась в полицию, чтобы выявить виновных в саботаже.
Теперь по распоряжению мэра Анатолия Локтя техника муниципального предприятия выходит в Дзержинский и Октябрьский районы. Освободившаяся из этих районов техника регионального оператора «Экология-Новосибирск» будет переброшена на вывоз ТКО из других районов Новосибирска.