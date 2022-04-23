Мэр ввел режим повышенной готовности в Новосибирске из-за не вывоза мусора

Мэр ввел режим повышенной готовности в Новосибирске из-за не вывоза мусора
Мэр ввел режим повышенной готовности в Новосибирске из-за не вывоза мусора
Сегодня, 12:50ГородФото: АСТ-54Новосибирцы выкладывают в соцсети фото переполненных мусором свалок
Мэр Анатолий Локоть вводит режим повышенной готовности в городе Новосибирске с 23 апреля 2022. В Новосибирске несколько дней проходит забастовка мусоровозов, фото гор мусора жители выкладывают в соцсети.

Режим повышенной готовности введен распоряжением мэра, для «ликвидации критической ситуации, связанной с невыполнением региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» обязанностей по регулярному вывозу твердых коммунальныхи отходов в Дзержинском, Железнодорожном, Центальном, Заельцовском, Калининском, Ленинском и Октябрьском районах города Новосибирска», сообщает мэрия Новосибирска.

Директору МУП «Спецавтохозяйство» поручено незамедлительно начать работы по вывозу твердых коммунальных отходов на территории города Новосибирска.

Создан штаб по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории города.

Новосибирцы уже несколько дней выкладывают в соцсети фото переполненных мусором свалок, особенно в правобережных районах города.

19 апреля 2022 года около 56 водителей мусоровозов компании «Эко Транс-Н» вышли на забастовку в Новосибирске. С их слов, виной всему нарушение трудовых договоров и отсутствие автомобилей.

Фото:АСТ-54

ГК «ВИС» называет действия водителей саботажем. Водители мусоровозов и операторы ООО «ЭкоТранс-Н» в Новосибирске отвергли предложенные ГК «ВИС» повышения по заработной плате по словам официального представителя компании. Компания обратилась в полицию, чтобы выявить виновных в саботаже.

Теперь по распоряжению мэра Анатолия Локтя техника муниципального предприятия выходит в Дзержинский и Октябрьский районы. Освободившаяся из этих районов техника регионального оператора «Экология-Новосибирск» будет переброшена на вывоз ТКО из других районов Новосибирска.

Материалы по теме:
2022НовосибирскзабастовкаЛокотьмусормэр
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы