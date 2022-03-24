Мораторий на демонтаж нестационарных киосков ввели в Новосибирске

Мораторий на демонтаж нестационарных киосков ввели в Новосибирске
Мораторий на демонтаж нестационарных киосков ввели в Новосибирске
Сегодня, 08:34ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Речь идет о тех объектах, которые добровольно платили налоги и исполняли все требования властей.

В Новосибирске наложили мораторий на снос нестационарных объектов. Об этом заявил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин во время «Часа прессы» 24 марта.

Городские власти поддержали инициативу предпринимателей малого и среднего бизнеса. До 31 декабря 2022 года департамент наложил мораторий на демонтаж нестационарных коммерческих объектов. К ним относятся киоски, стоянки и СТО.

Также Виталий Витухин отметил, что с 2018 года комиссией о демонтаже вынесено 2101 решение по демонтажу самовольных нестационарных объектов коммерческого использования. Демонтировано уже 1874 павильонов. Из них 1021 владельцы устранили самостоятельно, а остальные 673 были демонтированы принудительно.

Сейчас остается вопрос по поводу 227 незаконных объектов. Среди них - 78 были заключены по ранее действующим договорам. Когда срок документов истек, постройки были признаны самовольными. Мораторий хотят наложить именно на добросовестных владельцев.

«148 объектов в этом перечне — абсолютные самовольщики, которые не платят ни копейки налоговых отчислений. Естественно, на таких нарушителей никакие моратории не распространяются», — объяснил Витухин во время «Часа с мэром».

Также в поддержку предпринимателей городские власти временно отменили требование о привидение нестационарных объектов до 1 июня в соответствие с новыми требованиями. Сейчас внешний облик павильоны должны привести в порядок к 1 января 2023 году.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал данное предложение и отметил, что в нынешней ситуации важен не внешний вид, а экономические проблемы.

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