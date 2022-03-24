Мораторий на демонтаж нестационарных киосков ввели в Новосибирске

Также Виталий Витухин отметил, что с 2018 года комиссией о демонтаже вынесено 2101 решение по демонтажу самовольных нестационарных объектов коммерческого использования. Демонтировано уже 1874 павильонов. Из них 1021 владельцы устранили самостоятельно, а остальные 673 были демонтированы принудительно.