Мораторий на демонтаж нестационарных киосков ввели в Новосибирске

В Новосибирске наложили мораторий на снос нестационарных объектов. Об этом заявил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин во время «Часа прессы» 24 марта.
Городские власти поддержали инициативу предпринимателей малого и среднего бизнеса. До 31 декабря 2022 года департамент наложил мораторий на демонтаж нестационарных коммерческих объектов. К ним относятся киоски, стоянки и СТО.
Также Виталий Витухин отметил, что с 2018 года комиссией о демонтаже вынесено 2101 решение по демонтажу самовольных нестационарных объектов коммерческого использования. Демонтировано уже 1874 павильонов. Из них 1021 владельцы устранили самостоятельно, а остальные 673 были демонтированы принудительно.
Сейчас остается вопрос по поводу 227 незаконных объектов. Среди них - 78 были заключены по ранее действующим договорам. Когда срок документов истек, постройки были признаны самовольными. Мораторий хотят наложить именно на добросовестных владельцев.
«148 объектов в этом перечне — абсолютные самовольщики, которые не платят ни копейки налоговых отчислений. Естественно, на таких нарушителей никакие моратории не распространяются», — объяснил Витухин во время «Часа с мэром».
Также в поддержку предпринимателей городские власти временно отменили требование о привидение нестационарных объектов до 1 июня в соответствие с новыми требованиями. Сейчас внешний облик павильоны должны привести в порядок к 1 января 2023 году.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал данное предложение и отметил, что в нынешней ситуации важен не внешний вид, а экономические проблемы.