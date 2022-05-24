Вывоз мусора нормализовался: мэрия Новосибирска отменила режим повышенной готовности

Вывоз мусора нормализовался: мэрия Новосибирска отменила режим повышенной готовности
Вывоз мусора нормализовался: мэрия Новосибирска отменила режим повышенной готовности
Сегодня, 14:23ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Режим повышенной готовности из-за мусора сняли в Новосибирске 24 мая

Мэрия Новосибирска отменяет режим повышенной готовности, который ввели из-за мусорного конфликта ровно месяц назад. На аппаратном заседании 24 мая глава департамента ЖКХ Дмитрий Перязев ситуацию оценил, как стабильную.

На сегодня жалобы на уборку мусора сократились с 56 до 11. Больше обращений фиксировали от жителей пригорода и частных домов, а проблем в самом мегаполисе нет.

«Отдельно есть обращения по вывозу из частников старой мебели, мешков с мусором. В целом ситуация стабилизировалась и можно снять режим», - заявил Перязев.

Глава города Анатолий Локоть, выслушав доклад подчиненного, дал согласие – скоро начнут готовить соответствующие документы.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Травников расторг с регоператором «Экология-Н» мусорную концессию. Сам конфликт возник с мусорщиками и компаниями в апреле из-за дефицита необходимой техники и маленьких зарплат.

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