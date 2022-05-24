Вывоз мусора нормализовался: мэрия Новосибирска отменила режим повышенной готовности

На сегодня жалобы на уборку мусора сократились с 56 до 11. Больше обращений фиксировали от жителей пригорода и частных домов, а проблем в самом мегаполисе нет.
«Отдельно есть обращения по вывозу из частников старой мебели, мешков с мусором. В целом ситуация стабилизировалась и можно снять режим», - заявил Перязев.
Глава города Анатолий Локоть, выслушав доклад подчиненного, дал согласие – скоро начнут готовить соответствующие документы.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Травников расторг с регоператором «Экология-Н» мусорную концессию. Сам конфликт возник с мусорщиками и компаниями в апреле из-за дефицита необходимой техники и маленьких зарплат.