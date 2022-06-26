День города Новосибирска 26 июня 2022: кто приехал из звезд, где концерты

Звезды Муз-ТВ выступят на Михайловской набережной в Новосибирске

Жителей Новосибирска с Днем города 26 июня 2022 года поздравят звезды «Муз-ТВ», а также именитый ди-джей. Рассказываем, кто сегодня приехал в столицу Сибири с концертом и где пройдут выступления.

Недавно городские власти объявили, что в Новосибирск на празднования Дня города прибудут Анатолий Цой, музыкальная группа Reflex и Гузель Хасанова. Они дадут грандиозный концерт на главной сцене Михайловской набережной в воскресенье, 26 июня в 20:30. Выступление музыкантов завершат красочным салютом. Фото: Медиахолдинг1Mi Как отпразднуют День города жители Академгородка Единственный фейерверк в Академгородке прогремит на площадке ТРК «Эдем» в 22:55. Днем состоятся детские игры, а с 20:00 для зрителей выступят артист SevenEver, и музыканты рок-группы «Иван-кайф» и FLEXX Show Corporation. Ещё всех ожидает барабанное шоу. Знаменитый ди-джей раскачает толпу возле ТРК «Роял Парк» в День города Возле торгово-развлекательного комплекса «Роял Парк» развернут площадку, на которой выступит известный ди-джей Леонид Руденко. Песня музыканта с американской певицей Даниэллой «Summerfish» в нулевых взорвала музыкальный чарты и сделала его знаменитостью. Чуть позже он выпустил треки «Destination» feat. Nicco, «Everybody» feat. Ragsy и «Real Life». Фото: Медиахолдинг1Mi Чем известны звезды «Муз-ТВ», который выступят в Новосибирске Анатолий Цой один из самых выдающихся молодых исполнителей в России. Перец корейского происхождения известен многим как участник бойз-бэнда «MBAND». Сейчас парень выступает соло. В 2014 году он принимал участие в шоу на НТВ «Хочу в Меладзе», где очень понравился продюсеру и тем самым открыл себе дорогу в шоу-бизнес. Имя молодого певца Анатолия Цоя узнало ещё больше людей, когда он победил в шоу «Маска». Там он тайно выступал под маской льва и завоевал сердца зрителей. Другим талантливым хедлайнером Дня города Новосибирска стала певицы Гузель Хасанова - победительницы проекта «Новая Фабрика звезд». До известности успела покорить жюри в телешоу «Х-фактор». Её хитовые песни - «Чужая», «Свет простых фонарей», «Главное» и «Танцуй». Фото: Гузель Хасанова/ВК В состав поп-группы Reflex в начале нулевых годов входили Денис Давидовский, Ольга Кошелева, Григорий Розов (DJ Silver) и Ирина Нельсон. Музыканты завоевали большое количество наград и признание за рубежом. За время существования коллектив менялся, а сейчас фанатов новыми песнями продолжает радовать Ирина Нельсон. Солистка выпустила десятки клипов на песни «I Lose My Mind», «Девочка ветер», «Я разбила небо» и многое другое.

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