Суд оштрафовал директора одного из вузов Новосибирска за мошенничество

Судья приговорил директора новосибирского Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко к штрафу в 250 тысяч рублей за мошенничество на 2,5 млн рублей. Информацию предоставили в Заельцовском районном суде.

По версии следствия, Кондратенко на протяжении трех лет вместе с заместителем Тимонином и ученым Александром Смоленцевым заключали поддельные договоры на проведение исследований. В итоге дело дошло до суда и Андрею Кондратенко назначили штраф в 250 тысяч рублей, а Смоленцев и Тимонин будут выплачивать на 50 тысяч рублей меньше своего подельника. При этом по иску прокуратуры с троих мужчин было взыскано 688 тысяч рублей. В этот раз научным работникам удалось уйти от сурового наказания, но их многочисленные коллеги отбывают большие сроки в колониях. Возможно, что это был им урок, и теперь они будут зарабатывать честным ученым трудом.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter