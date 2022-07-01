Суд оштрафовал директора одного из вузов Новосибирска за мошенничество

По версии следствия, Кондратенко на протяжении трех лет вместе с заместителем Тимонином и ученым Александром Смоленцевым заключали поддельные договоры на проведение исследований. В итоге дело дошло до суда и Андрею Кондратенко назначили штраф в 250 тысяч рублей, а Смоленцев и Тимонин будут выплачивать на 50 тысяч рублей меньше своего подельника.
При этом по иску прокуратуры с троих мужчин было взыскано 688 тысяч рублей.
В этот раз научным работникам удалось уйти от сурового наказания, но их многочисленные коллеги отбывают большие сроки в колониях. Возможно, что это был им урок, и теперь они будут зарабатывать честным ученым трудом.