На мизерной взятке судебному приставу попался мужчина из Новосибирска

В марте бизнесмен планировал дать взятку должностному лицу в 20 тысяч рублей. Последний должен был не принимать никаких мер по исполнению судебного решения Арбитража. Однако взяткодатель был пойман с поличным - СК РФ по НСО.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу. Дальнейшее рассмотрение дела направили в суд. По версии Следственного комитета по Новосибирской области, все произошло 16 марта 2022 года. 40-летний предприниматель дал взятку судебному приставу в размере 20 тысяч рублей. За вознаграждение представитель УФССП должен был не принимать меры по исполнению решения Арбитражного суда – не освобождать от павильона охранной зоны воздушной линии электропередачи. Однако правоохранителям удалось предотвратить преступную деятельность мужчины – он был задержан на месте. На время следствия бизнесмену избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В преступлении он сознался полностью. Уголовное дело направили в суд с утвержденным обвинительным заключением. Напомним, в Железнодорожном районном суде 4 мая начался судебный процесс по делу ТУАД – на скамье подсудимых находятся заместитель министра транспорта Сергей Ставицкий и глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов.

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