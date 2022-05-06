На мизерной взятке судебному приставу попался мужчина из Новосибирска

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу. Дальнейшее рассмотрение дела направили в суд. По версии Следственного комитета по Новосибирской области, все произошло 16 марта 2022 года.
40-летний предприниматель дал взятку судебному приставу в размере 20 тысяч рублей. За вознаграждение представитель УФССП должен был не принимать меры по исполнению решения Арбитражного суда – не освобождать от павильона охранной зоны воздушной линии электропередачи.
Однако правоохранителям удалось предотвратить преступную деятельность мужчины – он был задержан на месте. На время следствия бизнесмену избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В преступлении он сознался полностью. Уголовное дело направили в суд с утвержденным обвинительным заключением.
Напомним, в Железнодорожном районном суде 4 мая начался судебный процесс по делу ТУАД – на скамье подсудимых находятся заместитель министра транспорта Сергей Ставицкий и глава ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов.