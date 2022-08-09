Приговор секте Виссариона озвучат в суде Новосибирска – главари сядут за решётку

Руководителя секты «Община Виссариона» Сергея Торопа, его пресс-секретаря Вадима Редькина и руководителя школы Владимира Ведерникова арестовали в 2020 году. В апреле этого года прокуратура утвердила обвинительный приговор в отношении обвиняемых.
Из материалов следствия известно, что с 1991 по 2020 год главари создали секту, под которой находилось более 5 тысяч последователей. По предположению, мужчины применяли манипулятивное и психологическое насилие над людьми.
Руководителей секты обвиняют в создании организации, деятельность которой была с применением насилия и вреда здоровья. Кроме того, на Ведерникова возбуждено еще одно дело за мошенничество. Точная дата рассмотрения дела по существу пока неизвестна.
Напомним, Восьмой кассационный суд (Кемерово) вынес решение о рассмотрении дела в отношении основателя религиозной общины «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) Сергея Торопа (Виссариона) и его помощников в Новосибирске. Помимо этого, суд продлил срок заключения в новосибирском СИЗО Торопу и его помощникам до 11 октября 2022 года. В ближайшее время уголовное дело направят в Железнодорожный суд.