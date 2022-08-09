Приговор секте Виссариона озвучат в суде Новосибирска – главари сядут за решётку

Напомним, Восьмой кассационный суд (Кемерово) вынес решение о рассмотрении дела в отношении основателя религиозной общины «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) Сергея Торопа (Виссариона) и его помощников в Новосибирске. Помимо этого, суд продлил срок заключения в новосибирском СИЗО Торопу и его помощникам до 11 октября 2022 года. В ближайшее время уголовное дело направят в Железнодорожный суд.