Новосибирца оштрафовали за дискредитацию ВС РФ – он шел с бело-сине-белым флагом

Новосибирца оштрафовали за дискредитацию ВС РФ – он шел с бело-сине-белым флагом
Новосибирца оштрафовали за дискредитацию ВС РФ – он шел с бело-сине-белым флагом
Вчера, 17:26КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Судья приговорил жителя Новосибирска к штрафу за то, что он 9 мая шел по улице с бело-сине-белым флагом – это признали дискредитацией ВС РФ.

Мужчина прогуливался в День победы по дороге на улице Серебренниковской в Новосибирске с флагом, который используют противники спецоперации на Украине.

В итоге он отделался административным делом и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Однако сибиряк еще может обжаловать это решение, если считает его несправедливым.

Бело-сине-белый флаг — это флаг, используемый участниками протестов против вторжения России на Украину в России и за рубежом. Получил распространение вскоре после начала вторжения в феврале 2022 года. Представляет собой изменённый флаг России с тремя равновеликими горизонтальными полосами, на котором красная полоса заменена белой

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