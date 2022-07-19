Телефонная террористка позвонила в полицию и наврала про бомбу в метро Новосибирска

Телефонная террористка позвонила в полицию и наврала про бомбу в метро Новосибирска
Телефонная террористка позвонила в полицию и наврала про бомбу в метро Новосибирска
Вчера, 12:55КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

Сибирячку обвинили в ложном сообщении о минировании метро в Новосибирске

Жительница Новосибирска может сесть в тюрьму на 10 лет за ложный донос в полицию о минировании метрополитена в Новосибирске. Об этом рассказали в суде Калининского района.

По данным следствия, в апреле этого года женщина из квартиры позвонила в полицию и заявила об акте терроризма. По ее словам, бомбу заложили в метро.

Сибирячку быстро вычислили. Теперь ее обвиняют в ложном сообщении об акте терроризма. Ей грозит 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее новосибирца взбесило долгое ожидание, и он сказал автоответчику приставов о бомбе. Житель Чанов Новосибирской области заявил о бомбе барнаульскому судебному приставу после трех часов прослушивания автоответчика. Здание УФССП эвакуировали, а шутника принялись искать.

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