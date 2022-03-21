За угрозы о минировании задержали 14-летнего школьника под Новосибирском

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Помимо этого, полицейские решают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности. Правоохранители рассматривают статью: «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».