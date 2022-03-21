За угрозы о минировании задержали 14-летнего школьника под Новосибирском

За угрозы о минировании задержали 14-летнего школьника под Новосибирском
За угрозы о минировании задержали 14-летнего школьника под Новосибирском
Сегодня, 06:41КриминалФото: pixabay.com
Подростка привлекли к уголовной ответственности за угрозы террористического характера.

За угрозы террористического характера задержали подростка под Новосибирском. Об этом проинформировали в пресс-службе УФСБ по региону.

Молодой человек 2008 года рождения проживает в городе Барабинск Новосибирской области. В результате розыскных мероприятий стало известно, что подросток на протяжении января 2022 года отправлял угрозы террористического характера.

Анонимные сообщения получали торговые центры, образовательные учреждения в Новосибирске и другие объекты социальной инфраструктуры по городам России. Всего от школьника было направлено более 20 анонимных угроз на электронную почту.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Помимо этого, полицейские решают вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности. Правоохранители рассматривают статью: «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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