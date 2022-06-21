Женщина без причины напала на посетительницу кафе в Новосибирске

«Сначала женщина наблюдала через окно на обстановку в заведении, затем зашла и несколько секунд оглядывалась. В итоге она резко пошла к выходу и по пути бросила взятую со стола стеклянную бутылку в девушку», - сказал один из свидетелей странного поступка.
На записи с камеры видеонаблюдения действительно можно разглядеть странное поведение женщины – она долго присматривалась к находящимся в кафе людям. Девушка, в которую попала бутылка, почти не пострадала – у неё появилось только покраснение и возможно вылезет синяк.