Женщина без причины напала на посетительницу кафе в Новосибирске

Женщина без причины напала на посетительницу кафе в Новосибирске
Женщина без причины напала на посетительницу кафе в Новосибирске
21 июня, 13:55КриминалАлександр КондратьевФото: Моя Первомайка
Женщина со странным поведением напала на посетительницу кафе в Первомайском районе Новосибирска. Информацию и запись с видеокамер предоставили очевидцы.

«Сначала женщина наблюдала через окно на обстановку в заведении, затем зашла и несколько секунд оглядывалась. В итоге она резко пошла к выходу и по пути бросила взятую со стола стеклянную бутылку в девушку», - сказал один из свидетелей странного поступка.

На записи с камеры видеонаблюдения действительно можно разглядеть странное поведение женщины – она долго присматривалась к находящимся в кафе людям. Девушка, в которую попала бутылка, почти не пострадала – у неё появилось только покраснение и возможно вылезет синяк.

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