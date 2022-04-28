Новосибирский школьник рассказал, что он испытал после убийства отчима кувалдой

В Новосибирской области 15-летнего школьника приговорили к 5 годам воспитательной колонии за убийство отчима кувалдой.
Напомним, что отчим подростка пропал еще в октябре 2020 года в Черепаново – его жена написала заявление в полиции, а через полгода его тело обнаружили в заброшенном доме. Подозрение вызвал пасынок, он и сознался на допросе в убийстве.
Подросток заявил следователям, что долго терпел издевательства отчима. Он его начал убивать кувалдой, когда тот снова пришел пьяный домой и лег спать. Спустя некоторое время подключилась и мама – она помогла вывезти тело на строительной тележке в заброшенный двор и закопать его там.
Подозреваемый в убийстве школьник был до суда на домашнем аресте. «Комсомолке» удалось разговорить мальчика – он заявил, что сначала ему отчим нравился, но затем мужчина начал давить, угнетать и даже бить.
По словам подростка, отчим давил на него за долгое выполнение тяжелой работы – он лишал телефона, не отпускал гулять или ударял. Всю зарплату на лесопилке забирал себе, несмотря на то, что они работали вдвоем – «мог посадить меня на сутки в угол на стул. Я сидел и ничего не делал. Мог только сходить в туалет или поесть», - сказал мальчик.
В день убийства была последняя капля – отчим напился и с порога начал кричать на подростка и его мать. После того, как школьник нанес удар кувалдой, он сначала испугался, но затем успокоился и немного пожалел, что так сделал.
Когда все произошло молодой человек почувствовал облегчение, поняв, что то, что было, больше не будет повторяться.
Школьника приговорили к 5 годам воспитательной колонии – его мама не понесла никакого наказания, хоть и помогала скрывать преступление.