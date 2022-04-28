Новосибирский школьник рассказал, что он испытал после убийства отчима кувалдой

По словам подростка, отчим давил на него за долгое выполнение тяжелой работы – он лишал телефона, не отпускал гулять или ударял. Всю зарплату на лесопилке забирал себе, несмотря на то, что они работали вдвоем – «мог посадить меня на сутки в угол на стул. Я сидел и ничего не делал. Мог только сходить в туалет или поесть», - сказал мальчик.