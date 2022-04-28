Новосибирский школьник рассказал, что он испытал после убийства отчима кувалдой

Новосибирский школьник рассказал, что он испытал после убийства отчима кувалдой
Новосибирский школьник рассказал, что он испытал после убийства отчима кувалдой
Сегодня, 14:42КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
«Я испытал облегчение» – так ответил новосибирский школьник перед приговором к 5 годам колонии за убийство отчима кувалдой.

В Новосибирской области 15-летнего школьника приговорили к 5 годам воспитательной колонии за убийство отчима кувалдой.

Напомним, что отчим подростка пропал еще в октябре 2020 года в Черепаново – его жена написала заявление в полиции, а через полгода его тело обнаружили в заброшенном доме. Подозрение вызвал пасынок, он и сознался на допросе в убийстве.

Подросток заявил следователям, что долго терпел издевательства отчима. Он его начал убивать кувалдой, когда тот снова пришел пьяный домой и лег спать. Спустя некоторое время подключилась и мама – она помогла вывезти тело на строительной тележке в заброшенный двор и закопать его там.

Подозреваемый в убийстве школьник был до суда на домашнем аресте. «Комсомолке» удалось разговорить мальчика – он заявил, что сначала ему отчим нравился, но затем мужчина начал давить, угнетать и даже бить.

По словам подростка, отчим давил на него за долгое выполнение тяжелой работы – он лишал телефона, не отпускал гулять или ударял. Всю зарплату на лесопилке забирал себе, несмотря на то, что они работали вдвоем – «мог посадить меня на сутки в угол на стул. Я сидел и ничего не делал. Мог только сходить в туалет или поесть», - сказал мальчик.

В день убийства была последняя капля – отчим напился и с порога начал кричать на подростка и его мать. После того, как школьник нанес удар кувалдой, он сначала испугался, но затем успокоился и немного пожалел, что так сделал.

Когда все произошло молодой человек почувствовал облегчение, поняв, что то, что было, больше не будет повторяться.

Школьника приговорили к 5 годам воспитательной колонии – его мама не понесла никакого наказания, хоть и помогала скрывать преступление.

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