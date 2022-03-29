Девушку из Новосибирска задержали из-за посылки с наркотиками из США

Молодую девушку из Новосибирска арестовали из-за посылки с наркотиками из США. Как пишет НГС, 26-летняя Евгения Макаренко сейчас живет и работает в Москве от новосибирской компании.
Сибирячку обвинили в контрабанде наркотических веществ, однако сама девушка уверена, что ни в чем не виновата. Все произошло в канун Нового года. По словам матери задержанной, ее дочь получила посылку от иностранца 23 декабря 2021 года. Ее отправил 72-летний пожилой американец Фрэнк Рауччи. С ним Евгения, а затем и ее мама, познакомились на неформальном сайте знакомств.
К Новому году и Рождеству он отправил посылку со сладостями. На таможне в посылке обнаружили наркотические вещества. На дне коробки были завернутые в бумажку таблетки, содержащие амфетамин в составе, а также обезболивающее и морфин, и два пакетика с марихуаной. Экспертиза показала, что это наркотики.
Евгению задержали сразу после получения посылки. Мама сибирячки утверждает, что в посылку наркотические вещества положил американец. Он знал, что девушка занимается пауэрлифтингом и йогой, поэтому хотел сделать ей такой подарок. Позже выяснилось, что таблетки гражданин США покупал в целях своего лечения по рецепту в своей стране.
Мужчина часто поздравлял семью из Новосибирска с праздниками, а этот не был исключением. Сам американец готов был дать показания, однако допрашивать его никто не стал. Адвокат Евгении записал на видео речь иностранца. Он признался, что по собственному желанию положил таблетки Евгении, которые сам употреблял как обезболивающее. Американец также не знал, что в России эти таблетки и трава запрещены.
Мама девушки отмечает, что психиатрическая и наркологическая экспертизы показали, что дочь ее здорова. Следов наркотиков в крови не обнаружено. Сейчас женщина подала жалобы в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и МИД РФ.