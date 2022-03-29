Девушку из Новосибирска задержали из-за посылки с наркотиками из США

Мужчина часто поздравлял семью из Новосибирска с праздниками, а этот не был исключением. Сам американец готов был дать показания, однако допрашивать его никто не стал. Адвокат Евгении записал на видео речь иностранца. Он признался, что по собственному желанию положил таблетки Евгении, которые сам употреблял как обезболивающее. Американец также не знал, что в России эти таблетки и трава запрещены.