281 магазин распространяет наркотики в интернете – отчет МВД по Новосибирской области

Проблема торговли наркотиками прозвучала в отчете за 2021 год начальника Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Новосибирской области, перед депутатами на сессии ЗС. Преступники используют интернет и современные технологии.
«Весь прошлый год из всей общей массы выявленных преступлений по распространению наркотиков - почти 70% это та категория, которая занимается распространением бесконтактным способом - через интернет», - заявил начальник ГУ МВД РФ по НСО Андрей Кульков.
Член комитета Заксобрания НСО по строительству, ЖК комплексу и тарифам Илюхин Вячеслав предложил ГУ МВД активнее использовать IT-технологии, чтобы ловить закладчиков, распространяющих наркотики.
«Нужно развитие IT-технологий, совершенствование материальной базы. Сам не знаю, как с этим бороться, торговцы имеют преимущество, которые этим занимаются. Распространитель наркотиков находится во главе, а другие закладывают», - сказал депутат, курирующий территорию рабочего поселка Пашино в Новосибирске.
«Мы создали специальное подразделение, которое занимается такими преступлениями. Как с этим бороться мы знаем», - заявил начальник ГУ МВД РФ по Новосибирской области.