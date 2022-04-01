НОВАТ отменил выступление Анны Нетребко из-за громкого заявления

НОВАТ отменил выступление Анны Нетребко из-за громкого заявления
НОВАТ отменил выступление Анны Нетребко из-за громкого заявления
Сегодня, 06:13КультураФото: официальный сайт Анны Нетребко
Артистка негативно высказывалась о политической обстановке в стране.

Новосибирский театр оперы и балета отменил выступление оперной певицы Анны Нетребко из-за ее высказывания по ситуации в мире. Об этом сообщили на официальном сайте НОВАТа.

Выступление певицы должно было состояться в Новосибирске 2 июня. Однако после ее политических заявлений театр отказался от выступления на сцене с Нетребко.

В пресс-службе театра отметили, что артистка живет в Европе, а выступления на европейских площадках для нее оказались важнее, чем Родина.

«Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией», — заявили в театре.

Еще в начале марта Анна Нетребко рассказала, что временно приостанавливает свою творческую деятельность из-за давления международного культурного общества. Но после 30 марта певица заявила, что возвращается на сцену, но сначала в Европе.

Напомним, в Новосибирске на премьере балета «Конек-Горбунок» в НОВАТе выступил актер Марат Башаров в роли Царя. Театр оперы и балета подписал с ним договор.

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