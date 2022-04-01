НОВАТ отменил выступление Анны Нетребко из-за громкого заявления

Новосибирский театр оперы и балета отменил выступление оперной певицы Анны Нетребко из-за ее высказывания по ситуации в мире. Об этом сообщили на официальном сайте НОВАТа.
Выступление певицы должно было состояться в Новосибирске 2 июня. Однако после ее политических заявлений театр отказался от выступления на сцене с Нетребко.
В пресс-службе театра отметили, что артистка живет в Европе, а выступления на европейских площадках для нее оказались важнее, чем Родина.
«Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией», — заявили в театре.
Еще в начале марта Анна Нетребко рассказала, что временно приостанавливает свою творческую деятельность из-за давления международного культурного общества. Но после 30 марта певица заявила, что возвращается на сцену, но сначала в Европе.
Напомним, в Новосибирске на премьере балета «Конек-Горбунок» в НОВАТе выступил актер Марат Башаров в роли Царя. Театр оперы и балета подписал с ним договор.