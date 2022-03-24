День работника культуры 2022: поздравления официальные в стихах и прозе

Пускай ваша жизнь будет сравнима с полетом. Пусть в ней всегда царит муза искусства. Желаем, чтобы вы всегда находили в себе силы, энтузиазм и стремление оставаться на службе нашей культуре и ее развитию. С праздником, дорогие работники культуры России!