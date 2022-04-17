В Новосибирске появился смог и ухудшилось качество воздуха до 7 баллов

Синоптики фиксировали ухудшение качества воздуха еще 16 апреля. Видимость в дымке снижалась до 1-2 километров. Также в городе 17 апреля появился смог. Вероятно, он образовался из-за обильных пожаров в Новосибирской области. Только за последние сутки в регионе произошли 400 возгораний.