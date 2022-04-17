В Новосибирске появился смог и ухудшилось качество воздуха до 7 баллов

В Новосибирске 17 апреля сильно ухудшилось качество воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса Airvoice. В воскресенье ситуация с воздухом оценивался в 7 баллов из 10 возможных.
Синоптики фиксировали ухудшение качества воздуха еще 16 апреля. Видимость в дымке снижалась до 1-2 километров. Также в городе 17 апреля появился смог. Вероятно, он образовался из-за обильных пожаров в Новосибирской области. Только за последние сутки в регионе произошли 400 возгораний.
Также в Новосибирске фиксируется обильное количество пыли в воздухе. По данным сервисов о погоде, сейчас в городе дует юго-западный ветер 4-9 метров в секунду.
В ГУ МЧС предупреждают, что по области продолжает сохраняться высокая пожароопасность четвертого класса. 18 апреля ожидается порывистый ветер местами до 14 метров в секунду. Дневная температура составит +9...+14 градусов тепла.