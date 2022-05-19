«Экология-Новосибирск» сохранила статус регоператора, лишившись мусорной концессии

«Экология-Новосибирск» сохранила статус регоператора, лишившись мусорной концессии
«Экология-Новосибирск» сохранила статус регоператора, лишившись мусорной концессии
19 мая, 13:51ЭкономикаФото: АСТ-54«Экология только отвечает «жалоба принята», - пишет автор поста «ВКонтакте»

«Экология-Новосибирск» остается регоператором, лишившись мусорной концессии

Губернатор Андрей Травников 19 мая 2022 сообщил о расторжении концессии с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусороперерабатывающих заводов. Но компания остается регоператором по вывозу ТБО в Новосибирской области. Работа ООО «Экология-Новосибирск», как регоператора критиковалась в дни забастовки мусоровозов.

Концессионное соглашение о строительстве мусоросортировочных заводов в районах под Новосибирском «буксовало» с 2016 года. Планы строительства комплексов с полигонами у сел Раздольное и Верх-Тула столкнулись с протестами общественности. Депутатский корпус не устраивала финансовая составляющая концессии, претензий было много. Возможности расторжения «мусорной концессии» с ООО «Экология-Новосибирск», подконтрольной группе ВИС власти Новосибирской области озвучивали и раньше.

О расторжении концессии, как о состоявшемся факте: МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении – губернатор Андрей Травников сообщил 19 мая 2022 в телеэфире. Конкурс на новую концессию будет проводиться на других условиях.

В то же время губернатор Травников сообщил, что продолжается сотрудничество с «Экология-Новосибирск», как с региональным оператором по вывозу ТБО.

Но мусорный коллапс, случившийся в Новосибирске в конце апреля, в дни забастовки водителей мусоровозов привлек внимание к работе ООО «Экология-Новосибирск» именно в статусе регоператора.

Забастовка началась после того, как компания, у которой перевозчик ООО «Экотранс-Н» (контролируется ГК ВИС, как и ООО «Экология-Новосибирск») арендует мусоровозы перестала их предоставлять из-за неоплаты. Водителям дали другие мусоровозы – хуже и в меньшем количестве. Они перестали выезжать на линию.

Правобережные районы Новосибирска быстро «заросли» мусором, 23 апреля мэр объявил в городе режим повышенной готовности. Губернатор Андрей Травников связал причины забастовки с коммерческим шантажом. Преодолеть мусорный коллапс удалось не сразу.

Финансовые претензии перевозчиков, требующих оплаты своих услуг, сопровождают работу регоператора годами. У ООО «Экологии-Новосибирск» исков от перевозчиков почти на 2,2 млрд рублей, подсчитал депутат Законодательного собрания области Вадима Агеенко. В арбитражном суде идет череда заседаний по этим искам. А 2 декабря 2021 года регоператор ООО «Экология-Новосибирск» обратился в суд о признании себя банкротом.

Но этот комплекс проблем не стал достаточно причиной для расторжения соглашения с регоператором, сотрудничество будет продолжено, как пояснил губернатор Андрей Травников. Расторгнута только зашедшая в тупик концессия на строительство мусорных заводов.

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