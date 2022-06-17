Перевод баллов ЕГЭ 2022 из первичных в тестовые для поступления в вуз

Перевод баллов ЕГЭ 2022 из первичных в тестовые для поступления в вуз
Перевод баллов ЕГЭ 2022 из первичных в тестовые для поступления в вуз
Вчера, 17:36ОбразованиеЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1Mi
Большинство вузов имеют собственный калькулятор для подсчета баллов ЕГЭ. На сайтах можно вбить ваши баллы и система поможет определить, на какой факультет можно поступить, подробнее – в Atas.info.

Перевести полученные баллы ЕГЭ 2022 из первичных в тестовые можно на официальном сайте ЕГЭ. Для каждого предмета – своя шкала. Красной линией обозначен минимальный порог для получения аттестата. Зелёной линией — для поступления в вузы.

Кроме того, подсчитать свои баллы можно на сайтах Поступи онлайн, tabiturient.ru, vuzopedia.ru. Для этого в поиске важно вбить свой город, сданные предметы, баллы и можете смотреть по списку всех вузов. Система самостоятельно подбирает подходящие специальности, основываясь на данных.

Также, например, можно посчитать баллы и определиться с факультетом на официальном сайте Новосибирского Государственного университета (НГУ). Сайт покажет все направления, куда можно поступить с вашими результатами. Все вузы публикуют минимальные баллы на платную основу и на бюджет. Подробнее можно ознакомиться на сайте в любом выбранном вами университете.

Напомним, ранее Atas.info рассказал, в какие вузы запрещен прием студентов, а какие не имеют права выдать дипломы государственного образца. Список столичных вузов, лишенных лицензии в Москве и Санкт-Петербурге: прежде чем подбирать вуз для поступления – взгляните, выдает ли он дипломы.

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