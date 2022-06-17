Поступление в НГТУ летом 2022: факультеты, проходные баллы ЕГЭ и бюджетные места

С 20 июня Новосибирский государственный технический университет начинает прием документов от абитуриентов. О том, кто может рассчитывать на поступление на бюджетные места, и какие дополнительные льготы могут получить вчерашние школьники в материале Atas.info

Новосибирский государственный технический университет с 20 июня ведет прием документов от желающих поступить на первый курс. Сроки завершения приема документов разнятся: это 11 июля для тех, кто дополнительно проходит экзамены, установленные вузом, и 25 июля для абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ. Первокурсников набирают на десятки направлений обучения, которые обеспечивают институт социальных технологий и 10 факультетов. С полным списком направлений можно ознакомиться здесь. Поступление в НГУ летом 2022: факультеты, проходные баллы ЕГЭ и бюджетные места Схема распределения бюджетных мест по факультетам в 2022 году выглядит следующим образом: - факультет автоматики и вычислительной техники – 148 - факультет летательных аппаратов – 15 - механико-технологический факультет – 30 - факультет мехатроники и механизации – 120 - факультет прикладной математики и информатики – 108 - факультет радиотехники и электроники – 28 - физико-технический факультет – 40 - факультет энергетики – 30 - факультет бизнеса- 3 - факультет гуманитарного образования – 4 - институт социальных технологий – 15 Увеличить шансы на поступление абитуриенты могут с помощью репетиционных тестов, с которыми можно ознакомиться здесь. НГТУ ожидает прихода 1900 иностранных студентов в 2022 году Точные проходные баллы станут известны только после окончания приема документов, но если исходить из результатов вступительной кампании прошлого года, то самые высокие показатели были на направлениях "Бизнес-информатика" – 269, "Менеджмент" – 266 и "Экономика" – 255 баллов. Самым доступным оказалось направление "Баллистика и аэродинамика" – 133 балла. На дополнительные баллы могут рассчитывать абитуриенты, закончившие школу с золотой медалью (5 баллов), выпускники учебных заведений среднего специального образования, получившие диплом с отличием (5 балла). До 10 дополнительных баллов можно заработать за портфолио. Ни наличие золотого значка ГТО принесет дополнительные 3 балла, а заслуги в волонтерском движении добавят 4 балла к результатам ЕГЭ.

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