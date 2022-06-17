Поступление в НГТУ летом 2022: факультеты, проходные баллы ЕГЭ и бюджетные места

Новосибирский государственный технический университет с 20 июня ведет прием документов от желающих поступить на первый курс. Сроки завершения приема документов разнятся: это 11 июля для тех, кто дополнительно проходит экзамены, установленные вузом, и 25 июля для абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ.
Первокурсников набирают на десятки направлений обучения, которые обеспечивают институт социальных технологий и 10 факультетов. С полным списком направлений можно ознакомиться здесь.
Схема распределения бюджетных мест по факультетам в 2022 году выглядит следующим образом:
- факультет автоматики и вычислительной техники – 148
- факультет летательных аппаратов – 15
- механико-технологический факультет – 30
- факультет мехатроники и механизации – 120
- факультет прикладной математики и информатики – 108
- факультет радиотехники и электроники – 28
- физико-технический факультет – 40
- факультет энергетики – 30
- факультет бизнеса- 3
- факультет гуманитарного образования – 4
- институт социальных технологий – 15
Увеличить шансы на поступление абитуриенты могут с помощью репетиционных тестов, с которыми можно ознакомиться здесь.
Точные проходные баллы станут известны только после окончания приема документов, но если исходить из результатов вступительной кампании прошлого года, то самые высокие показатели были на направлениях "Бизнес-информатика" – 269, "Менеджмент" – 266 и "Экономика" – 255 баллов. Самым доступным оказалось направление "Баллистика и аэродинамика" – 133 балла.
На дополнительные баллы могут рассчитывать абитуриенты, закончившие школу с золотой медалью (5 баллов), выпускники учебных заведений среднего специального образования, получившие диплом с отличием (5 балла). До 10 дополнительных баллов можно заработать за портфолио. Ни наличие золотого значка ГТО принесет дополнительные 3 балла, а заслуги в волонтерском движении добавят 4 балла к результатам ЕГЭ.