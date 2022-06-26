Толпа закладчиков жёстко избили спутницу в Новосибирске и устроили дебош

Толпа закладчиков жёстко избили спутницу в Новосибирске и устроили дебош
Толпа закладчиков жёстко избили спутницу в Новосибирске и устроили дебош
Вчера, 15:07ПроисшествияФото: АСТ-54

Закладчики избили девушку в Новосибирске и устроили потасовку

Инцидент произошел 25 июня на МЖК Восточный, о чем рассказали свидетели потасовки.

В соцсетях появился пост, в котором автор рассказал о странной ситуации – трое мужчин якобы искали «закладку», но поиски не увенчались успехом. Тогда новосибирцы разозлились и избили девушку, которая их сопровождала. Сибирячку ударили несколько раз по лицу, но вскоре ей удалось сбежать, благодаря неравнодушным прохожим.

Однако на этом конфликт не закончился, и мужчины начали провоцировать на драку других прохожих. Один из злоумышленников бросался камнями в рядом стоящие автомобили, выкрикивая всевозможные оскорбления в сторону местных жителей. Чем именно закончилась ссора – неизвестно.

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