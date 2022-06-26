Толпа закладчиков жёстко избили спутницу в Новосибирске и устроили дебош

В соцсетях появился пост, в котором автор рассказал о странной ситуации – трое мужчин якобы искали «закладку», но поиски не увенчались успехом. Тогда новосибирцы разозлились и избили девушку, которая их сопровождала. Сибирячку ударили несколько раз по лицу, но вскоре ей удалось сбежать, благодаря неравнодушным прохожим.