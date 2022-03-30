Женщина и младенец пострадали в ДТП с тремя иномарками в Новосибирске

Женщина и младенец пострадали в ДТП с тремя иномарками в Новосибирске
Женщина и младенец пострадали в ДТП с тремя иномарками в Новосибирске
Сегодня, 04:42ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Один из виновников аварии на «Мазда 3» скрылся с места.

Вечером во вторник, 29 марта, в Новосибирске женщина и годовалый ребёнок пострадали в тройном ДТП с участием трёх иномарок. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Массовая авария произошла около 23:00 часов вечера возле дома по улице Титова, 55. Водитель «Мазда 3» столкнулся с автомобилем такси «Киа Риа». После перевозчик врезался в «Субару Легаси».

По данным ГИБДД, в такси находились 27-летняя женщина и ребенок 2021 года рождения. Пассажиры получили различные ушибы – их госпитализировали.

Личность водителя «Мазда 3» установить не удалось так, как он скрылся места аварии. Госавтоинспекторы просят свидетелей ДТП связаться по телефонам 232-23-21 или 232-23-51.

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