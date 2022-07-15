"Жесткое задержание": после обыска вице-мэр Новосибирска отправился в травмпункт

"Жесткое задержание": после обыска вице-мэр Новосибирска отправился в травмпункт
"Жесткое задержание": после обыска вице-мэр Новосибирска отправился в травмпункт
Вчера, 16:05ПолитикаФото: телеграм-канал "Мэр и я"
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов прокомментировал прошедший у него дома обыск. Силовики вели себя грубо и некорректно, заявил чиновник

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов получил легкие травмы в ходе обыска у него дома.

"Достаточно жесткое было задержание. Хотя открывал дверь, взломали дверь. Положили какие-то люди. Достаточно сложно сейчас понимать, у меня травмы и я сейчас еду в травмпункт", - сообщил Скатов в муниципальном телеграм-канале "Мэр и я".

По словам вице-мэра Новосибирска, обыск связан с жалобой на клевету, которую написал депутат Госдумы Дмитрий Савельев. "Я не очень понимаю, о чем идет речь, но расцениваю это, как политическое давление, как провокацию, с целью давления на мэрию Новосибирска", - сказал Артем Скатов, подчеркнув, что адвокатам не разрешили присутствовать при обыске.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил журналистам, что у него нет комментариев по поводу следственных действий в отношении своего заместителя.

Обыски в квартире вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прошли утром 15 июля в рамках уголовного дела по ч.2 ст.128.1 УК РФ "Клевета". По версии следствия, Скатов заказал в одном из телеграм-каналов статью против депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Дмитрия Савельева.

Материалы по теме:
Новосибирскмэрияобыск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы