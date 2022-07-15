"Жесткое задержание": после обыска вице-мэр Новосибирска отправился в травмпункт

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов получил легкие травмы в ходе обыска у него дома.
"Достаточно жесткое было задержание. Хотя открывал дверь, взломали дверь. Положили какие-то люди. Достаточно сложно сейчас понимать, у меня травмы и я сейчас еду в травмпункт", - сообщил Скатов в муниципальном телеграм-канале "Мэр и я".
По словам вице-мэра Новосибирска, обыск связан с жалобой на клевету, которую написал депутат Госдумы Дмитрий Савельев. "Я не очень понимаю, о чем идет речь, но расцениваю это, как политическое давление, как провокацию, с целью давления на мэрию Новосибирска", - сказал Артем Скатов, подчеркнув, что адвокатам не разрешили присутствовать при обыске.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил журналистам, что у него нет комментариев по поводу следственных действий в отношении своего заместителя.
Обыски в квартире вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прошли утром 15 июля в рамках уголовного дела по ч.2 ст.128.1 УК РФ "Клевета". По версии следствия, Скатов заказал в одном из телеграм-каналов статью против депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Дмитрия Савельева.