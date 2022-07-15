"Жесткое задержание": после обыска вице-мэр Новосибирска отправился в травмпункт

По словам вице-мэра Новосибирска, обыск связан с жалобой на клевету, которую написал депутат Госдумы Дмитрий Савельев. "Я не очень понимаю, о чем идет речь, но расцениваю это, как политическое давление, как провокацию, с целью давления на мэрию Новосибирска", - сказал Артем Скатов, подчеркнув, что адвокатам не разрешили присутствовать при обыске.