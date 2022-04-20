«Губернатор указывает мэру Новосибирска на его место» - главред ЦДЖ Андрей Кузнецов

Губернатор Андрей Травников жестко высказался о мэре Новосибирска Анатолии Локте, сравнив его с «балетмейстером», которому «все время что-то мешает». Заявление прозвучало 20 апреля 2022. Способна ли городская пыль разрушить «пакт Травникова и Локтя» в интервью Atas.info оценил главный редактор ЦДЖ Андрей Кузнецов.

Жесткое заявление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в ТВ-эфире ОТС 20 апреля 2022 прозвучало вскоре после того, как в Устав области инициированы поправки, позволяющие отстранять мэров от должности. Не уволит ли Травников Анатолия Локтя? Увольнение мэра в обозримом будущем возможно только из-за грубого и резонансного нарушения полномочий или неисполнения обязанностей. За текущие проблемы Локоть будет отделываться жесткой критикой. Все понимают - кто бы ни пришёл на его место, в одночасье с застарелыми проблемами справиться не получится. Губернатор не готов указать мэру на дверь, он указывает градоначальнику на его место. Вопрос приведения областного центра в порядок после зимы при нынешнем мэре почти ежегодно проявляется в местной политике. Можно спорить, что именно в большей степени виной в изобилии пыли и грязи на улицах — некомпетентность ответственных чиновников или нехватка денег и техники. Факт в том, что областная власть, так или иначе, вынуждена вмешиваться в проблемы благоустройства, относящиеся к компетенции власти городской. В прошлом году Законодательное собрание обострило проблему безобразного состояния Новосибирска, после чего мэрия просила у области дополнительных денег на дороги. Андрей Кузнецов новосибирский политический эксперт, главный редактор ЦДЖ Фото: Страница Андрея Кузнецова "ВКонтакте" В нынешнем году на опережение сыграли депутаты горсовета, первые раскритиковавшие муниципальных чиновников. Тут и мэр присоединился в таком интересном амплуа, будто его работа — не отвечать за состояние города, а лишь раздавать поручения, глядя на ситуацию свысока. Вот губернатор и приопустил его, напомнив о прямых обязанностях. Таким образом, формируются переговорные позиции. Городская власть неизбежно попросит у областной дополнительные средства на благоустройство. После выступления губернатора это будет выглядеть как помощь городу в условиях, когда муниципальная власть не справляется. Губернатору Новосибирской области дали право увольнять мэров Можно ли сказать, что это самое жесткое заявление в адрес мэра, которое когда-либо делал Андрей Травников? Риторика губернатора в отношении мэра постепенно ужесточается на фоне отсутствия системных решений давних городских проблем. Губернатор «единоросс» отметил, что коммунист Локоть не его однопартиец, иначе с него спрашивали бы строже. Не является ли это сигналом прекращения того, что в кулуарах новосибирской политики называют «пактом Травникова и Локтя»: на выборах губернатора коммунисты не выставляли соперника Травникову, а на выборах мэра у Локтя не было сильного соперника от «Единой России»? Для нового пакта сейчас нет фундаментальной основы - губернатор справится с конкуренцией, а для Локтя вызов Травникову будет означать гарантированный конец карьеры. Мэр Локоть назвал стройку четвертого моста причиной пыли в левобережье Новосибирска Неделю назад Анатолий Локоть сказал, что стройка четвертого моста, которую ведет ГК «ВИС», является причиной пыли. Не стало это поводом для выпада со стороны губернатора Травникова, с приходом которого ГК «ВИС» начала реализацию крупных проектов в нашей области? Четвертый мост, как и все прочие проекты «ВИС» в Новосибирске, считается универсальной мишенью для критики: этим пользуются как городские, так и областные политики.

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