«Губернатор указывает мэру Новосибирска на его место» - главред ЦДЖ Андрей Кузнецов

Жесткое заявление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в ТВ-эфире ОТС 20 апреля 2022 прозвучало вскоре после того, как в Устав области инициированы поправки, позволяющие отстранять мэров от должности. Не уволит ли Травников Анатолия Локтя?
Увольнение мэра в обозримом будущем возможно только из-за грубого и резонансного нарушения полномочий или неисполнения обязанностей. За текущие проблемы Локоть будет отделываться жесткой критикой. Все понимают - кто бы ни пришёл на его место, в одночасье с застарелыми проблемами справиться не получится.
Губернатор не готов указать мэру на дверь, он указывает градоначальнику на его место. Вопрос приведения областного центра в порядок после зимы при нынешнем мэре почти ежегодно проявляется в местной политике. Можно спорить, что именно в большей степени виной в изобилии пыли и грязи на улицах — некомпетентность ответственных чиновников или нехватка денег и техники.
Факт в том, что областная власть, так или иначе, вынуждена вмешиваться в проблемы благоустройства, относящиеся к компетенции власти городской. В прошлом году Законодательное собрание обострило проблему безобразного состояния Новосибирска, после чего мэрия просила у области дополнительных денег на дороги.
В нынешнем году на опережение сыграли депутаты горсовета, первые раскритиковавшие муниципальных чиновников. Тут и мэр присоединился в таком интересном амплуа, будто его работа — не отвечать за состояние города, а лишь раздавать поручения, глядя на ситуацию свысока.
Вот губернатор и приопустил его, напомнив о прямых обязанностях. Таким образом, формируются переговорные позиции. Городская власть неизбежно попросит у областной дополнительные средства на благоустройство. После выступления губернатора это будет выглядеть как помощь городу в условиях, когда муниципальная власть не справляется.
Можно ли сказать, что это самое жесткое заявление в адрес мэра, которое когда-либо делал Андрей Травников?
Риторика губернатора в отношении мэра постепенно ужесточается на фоне отсутствия системных решений давних городских проблем.
Губернатор «единоросс» отметил, что коммунист Локоть не его однопартиец, иначе с него спрашивали бы строже. Не является ли это сигналом прекращения того, что в кулуарах новосибирской политики называют «пактом Травникова и Локтя»: на выборах губернатора коммунисты не выставляли соперника Травникову, а на выборах мэра у Локтя не было сильного соперника от «Единой России»?
Для нового пакта сейчас нет фундаментальной основы - губернатор справится с конкуренцией, а для Локтя вызов Травникову будет означать гарантированный конец карьеры.
Неделю назад Анатолий Локоть сказал, что стройка четвертого моста, которую ведет ГК «ВИС», является причиной пыли. Не стало это поводом для выпада со стороны губернатора Травникова, с приходом которого ГК «ВИС» начала реализацию крупных проектов в нашей области?
Четвертый мост, как и все прочие проекты «ВИС» в Новосибирске, считается универсальной мишенью для критики: этим пользуются как городские, так и областные политики.