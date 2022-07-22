Бастрыкин поручил немедленно возбудить дело на новосибирского депутата Пирогову

Бастрыкин поручил немедленно возбудить дело на новосибирского депутата Пирогову
Бастрыкин поручил немедленно возбудить дело на новосибирского депутата Пирогову
Вчера, 16:05ПолитикаЭмилия КаплунскаяФото: Александр Бастрыкин, Вконтакте

Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата новосибирского горсовета

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту грубого высказывания новосибирского депутата горсовета Хельги Пироговой. Об этом сообщается на главном сайте Следственного комитета России.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по НСО Зарипову В.Б. по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело»,

говорится на сайте ведомства.

Председатель заявил, что поставил результаты расследования на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Напомним, поводом для возбуждения дела стало скандальное заявление Хельги Пироговой в соцсетях. Она нелестно высказалась о погибших военных из России в ходе спецоперации на Украине:

«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали».

Пост стал резонансным и привлек не только общественность, но и Следком. Тогда Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям депутата о погибших на Украине военных.

В четверг, 21 июля на Пирогову составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ. Сегодня, 22 июля, комиссия новосибирского горсовета по этике сделала замечание народной избраннице после её скандального поста.

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Что написала Хельга Пирогова о погибших военных
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