Мэр Бердска заработал почти 3 млн рублей – смотрим декларацию о доходах

В документах Евгений Шестернин указал доход в 2,9 млн рублей. Добавим, что прошлогодний доход главы города вырос на 16,6% - то есть на 424 тысячи рублей. В 2020 году мэр задекларировал ежемесячный доход в 213 тысяч рублей, а в 2021 – сумма выросла до 248 тысяч рублей.