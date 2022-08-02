Что творят бывшие десантники на День ВДВ 2 августа в Новосибирске

В последние годы празднование Дня воздушно-десантных войск проходит достаточно спокойно и без серьезных происшествий. Но в любом случае, парни в тельняшках не могут обойтись без эксцессов. Мы собрали наиболее заметные, как печальные, так и курьезные события, которые происходили 2 августа в Новосибирске

День ВДВ бывшие десантники в Новосибирске отмечают с размахом. Считается, что 2 августа "голубые береты" могут позволить себе любые курьезы, на которые, порой, полиция смотрит сквозь пальцы. В прошлом году новосибирцев поразил передвигающий по центру города пикап Toyota Tundra, в кузове которого была установлена двухъярусная кровать. На ней расположились двое мужчин в камуфляжной форме и беретах десантника. "На тик-токеров похожи становятся. Ещё бы тумбочку с дневальным установили", - отреагировали подписчики паблика АСТ-54. В ГИБДД креатив тоже не оценили и выписали водителю штраф 500 рублей. Фото: АСТ-54 Куда как более привычно отмечали праздник "Войск дяди Васи" в 2007 году. Тогда в новосибирские вытрезвители было доставлено 52 человека. Но серьезных происшествий на улицах все-таки не было зафиксировано. А вот годом ранее Новосибирск прославился на всю страну конфликтом десантников с торговцами на рынке. Около 30 "голубых беретов", приняв на грудь, пришли на Центральный рынок и стали угрожать продавцам, объясняя, что "инжир не нужен, у нас семечки есть". До открытого столкновения не дошло, конфликт удалось погасить полиции. Всего за день тогда было задержано около 100 человек. Уже несколько лет власти Новосибирска 2 августа выключают фонтаны, лишая мужчин в тельняшках излюбленного развлечения. "Они барахтаются и ломают нам всё оборудование, а оно очень дорогое", - сетовал ранее директор "Горфонтана" Валерий Науменко. Но отдельных личностей это не останавливает. В 2012 году нетрезвый ветеран ВДВ решил нырнуть в чашу детского водного аттракциона "Вальсирующие лодки" в Центральном парке. Результат – сломанная шея и парализованные на всю оставшуюся жизнь ноги. Где встречаются десантники в Новосибирске в День ВДВ 2 августа 2022 В 2020 году, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса, 2 августа сотни экс-десантников вышли на улицы Новосибирска. Сначала бывшие военнослужащие решили прогуляться пешком по проезжей части Димитровского моста, где транспортный поток был вынужден двигаться со скоростью пешехода. Затем несколько десятков автомобилей, украшенных символикой воздушно-десантных войск, парализовали движение на Красном проспекте. Колонна машин со включенными аварийными сигналами двигалась по главной городской магистрали на минимальной скорости, а водители беспрерывно подавали звуковые сигналы. Видео: Инцидент Новосибирск В 2011 году около 20 ВДВ-шников взяли в заложники водителя автомобиля "Лада". На улице Немировича-Данченко нетрезвые мужчины окружили ВАЗ-2109 и с криками "За ВДВ!" начали раскачивать машину, а один из них залез на крышу машины и стал по ней прыгать. Освобождать перепуганного водителя пришлось с помощью бойцов ОМОНа. На них составили административные протоколы за хулиганство, а против того, кто прыгал на автомобиле, возбудили уголовное дело – парня обвинили в порче чужого имущества. А в 2018 году водитель грейдера в десантной форме напал с огромной монтировкой на другого участника дорожного движения. Десантнику за рулем строительной машины не понравился маневр легковушки, и он не долго думая, прижал ее к отбойнику, выскочил из кабины с метровой монтировкой в руках и стал ей размахивать, угрожая своему оппоненту. После чего сломал зеркало заднего вида и двинулся дальше. Фото: Инцидент Новосибирск А вот в 2016 трое десантников удивили новосибирцев необычным поступком. Они раздали более 100 роз женщинам на городских улицах, поздравляя их с Днем ВДВ. Как сообщили парни в форме, они делали это "от души для людей". Видео: Михаил Скосырский

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