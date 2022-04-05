День Победы в Новосибирске посветят истории освобождения Украины от фашизма

«Сегодня пишется новая летопись освобождения Украины от нацизма. По тем фактам зверств, не только информационным, а фактическим диверсиям, можно судить, что на Украине сегодня засели нацисты. И наши военнослужащие совершают тяжелую работу, выполняют свой священный долг, точно так же, как их отцы, деды, прадеды. Предлагаю весь год празднования Великой Победы провести под знаменем уважения к нашим ветеранам – победителям и освободителям, поддержки наших военнослужащих, которые сегодня очищают Украину от коричневой чумы нацизма», – подчеркнул глава региона.