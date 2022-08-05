10000 рублей школьникам к 1 сентября: что известно о выплате в августе 2022

Родители из Новосибирска уже не ждут выплат на подготовку к школе детей

Выплаты детям на сборы к школе в 2022 году ещё не объявляли, а до начала учебного года осталось около 3 недель. Оказалось, в Новосибирске многие родители уже перестали их ждать, и некоторых отсутствие новостей о пособии раздосадовало. Рассказываем, что известно Atas.info о школьной выплате на 5 августа.

Будет ли выплата для школьников в 2022 году – что думают родители из Новосибирска? «Мы выплаты на сборы к школе уже не ждем. Если бы они были, то о них сказали бы ещё в середине лета. Так было в прошлом году, уже и оформляли их в августе. Эти деньги бесспорно очень помогли нам в подготовке, да любые пособия помогают. Понятное дело, что их многие ждут. И многие будут сердиться, что их нет. Но мы как-то раньше ведь все жили без помощи государства. Сейчас и так получаем каждый месяц на детей, и за это спасибо», - сказала Atas.info известная в Новосибирске мама 10 детей Оксана Усова. Сейчас мать-героиня получает пособия на каждого ребенка ежемесячно. Она пояснила, что откладывает часть суммы с выплат и постепенно, прямо во время каждого текущего года покупает на неё тетрадки, ручки, одежду для детей на будущий учебный год. «Очень печалит эта ситуация меня. Год выдался тяжелым из-за санкций. Цены бешенные и не спасает повышение пособий недавнее. Школьные товары подорожали где-то на 10% точно, так и индексация была такая же. Получается, ничего не поменялось в плюс. Не все получают ежемесячные выплаты в полном объёме, на них полностью ребенка не собрать к школе. А потом во время учебы понадобятся ещё тетрадки, колготки, банты и другие вещи. Но надежда ещё есть…», - высказалась мама троих погодок Елена Сафиуллина. Что говорят о выплате в ПФР: В 2021-м году семьи с детьми школьного возраста получили выплату по 10 000 рублей к 1 сентября из-за пандемии. Эпидемиологическая ситуация оставила без работы многих россиян, также некоторые теряли в деньгах на больничных. И власти придумали помочь им ежемесячными и разовыми пособиями. Сейчас на Россию обрушились санкции, из-за которых выросли цена на продукты и непродовольственные товары. С рынка ушли многие детские бренды одежды, в том числе дисконты, где ребят собирали к школе. Стоит отметить, и в этом случае государство не оставило граждан без поддержки. Недавно они внепланово проиндексировали зарплаты, пособия и пенсии. Специалисты уверены, что родители могут обойтись тем, что уже им дают. И ждать школьную выплату уже ждать не стоит. И в ПФР о ней нет новостей. «На сегодняшний день о выплате ничего неизвестно. Нет нормативных документов о ней. Уже приближается учебный год, все ждут и мы, но шансы малы», - сообщили журналисту в пресс-службе ПФР. Какие есть предпосылки для введения школьной выплаты в этом году: Выплаты для подготовки детей к школе обсуждают депутаты Госдумы РФ. Недавно в разговоре с Atas.info депутат от Новосибирской области Ренат Сулейманов отмечал, что подобная выплата необходима семьям сегодня из-за роста инфляции. По многим обстоятельствам растут расходы на подготовку детей в школу. «В 2021 году по оценкам Счетной Палаты на подготовку мальчика в школу требовалось в среднем 19 тысяч рублей, девочки – 23 тысячи», - сказал депутат. Он добавил, что возможности у государства выплачивать пособия к школе есть. В бюджет поступали дополнительно 1,5 трлн рублей, но как ими распорядится правительство неизвестно. В некоторых региона семьям, по большей части малоимущем, предоставляют адресную помощь. Их доход не должен превышать областной прожиточный минимум. Мера поддержки идет от Соцзащиты.

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