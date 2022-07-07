Торты, пиццу и роллы для собак: необычный бизнес открыла женщина из Новосибирска

«К примеру, тортик можем сделать из риса, моркови, творожной массы. Роллы — из водорослей нори, риса, морковки, мясного фарша и творожной массы. Ещё один вид готовится с тыквой, сыром и селёдкой. Бывают у нас капкейки из фруктов и овощей. Пиццу будем делать из муки, овсяных хлопьев, мёда, морковки, риса, курицы, сыра, мясного фарша», — поделилась Ольга Мавротская.