В Новосибирске запустили часы на «Доме под часами» после профилактики

В Новосибирске запустили часы на «Доме под часами» после профилактики
В Новосибирске запустили часы на «Доме под часами» после профилактики
Вчера, 12:38ОбществоФото: atas.info
Часы на «Доме под часами» по улице Красный проспект, 11 в Новосибирске снова заработали. Причину сбоя их работы объяснили в мэрии города.

«С 21.06.2022 г. по 03.07.2022 г. часы находились на плановом профилактическом обслуживании. Сейчас их работы возобновлена», - ответили Atas.info в пресс-центре мэрии.

Напомним, жильцы знаменитого дома-памятника заметили, что часы остановились только 4 июля. Оказалось, что до этого они несколько дней находились на профилактике и в какой-то момент сбой дал часовой механизм.

«В тот же день часы на доме приехал проверить инженер. Он всё исправил и стрелки снова пошли. Такое периодически бывает из-за таяния снега весной, или из-за дождя и сильного ветра летом. А в дурные приметы об остановившихся часах мы не верим», - рассказали жильцы Дома с часами.

Также в мэрии уточнили, что сейчас часы обслуживает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

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