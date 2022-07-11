Застройщик ЖК «Берлин в Новосибирске выгнал пешеходов на дорогу, загородив проход

Застройщик ЖК «Берлин в Новосибирске выгнал пешеходов на дорогу, загородив проход
Застройщик ЖК «Берлин в Новосибирске выгнал пешеходов на дорогу, загородив проход
Вчера, 12:07ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске застройщик ЖК «Берлин» выгнал пешеходов на дорогу

В Новосибирске местные жители вновь пожаловались на строителей, занимающиеся возведением ЖК «Берлин» в центре города.

По словам новосибирцев, рабочие ЖК перегородили дорожку для пешеходов. Теперь люди вынуждены обходить технику и строительный мусор прямо посреди проезжей части.

«Техника раскопала весь тротуар. Стоит огромный трактор, который перегородил почти всю полосу движения. Людям, мало того, что приходится идти по проезжей части Кавалерийской, так еще и выходить на встречную полосу», - передает «МК в Новосибирске».

Напомним, жильцы элитной новостройки на берегу Оби в Новосибирске пожаловались на затопленные квартиры и парковку. Ситуация ухудшилась весной этого года, когда с крыш начал таять снег - застройщик бездействует.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостистроительствосегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы