Петицию против пыли в Новосибирске подписали более 3000 человек за сутки

Петицию против пыли в Новосибирске подписали более 3000 человек за сутки
Петицию против пыли в Новосибирске подписали более 3000 человек за сутки
Сегодня, 14:00ОбществоАлександр Кондратьев
Автор петиции пожаловалась на то, что её дети страдают аллергией из-за пыли в Новосибирске

Более 3000 человек подписали петицию против пыли в Новосибирске за сутки – она опубликована на сайте Change.org – автор требует навести чистоту в городе.

Петиция появилась еще 14 апреля, но к 16 апрелю удалось набрать лишь 68 подписей. Однако за сутки популярность резко возросла и под ней подписалось уже более 3 000 человек за сутки.

«Я выхожу на прогулку с детьми и сама начинаю кашлять, а мои дети вообще не могут избавиться от аллергии», - пишет автор петиции.

Женщина отметила, что вынуждена давать детям различные препараты от аллергии из-за пыли в городе.

Материалы по теме:
пыль
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы