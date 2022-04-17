Петицию против пыли в Новосибирске подписали более 3000 человек за сутки

Более 3000 человек подписали петицию против пыли в Новосибирске за сутки – она опубликована на сайте Change.org – автор требует навести чистоту в городе.
Петиция появилась еще 14 апреля, но к 16 апрелю удалось набрать лишь 68 подписей. Однако за сутки популярность резко возросла и под ней подписалось уже более 3 000 человек за сутки.
«Я выхожу на прогулку с детьми и сама начинаю кашлять, а мои дети вообще не могут избавиться от аллергии», - пишет автор петиции.
Женщина отметила, что вынуждена давать детям различные препараты от аллергии из-за пыли в городе.