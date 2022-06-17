Врачом года стал детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко

Кривошеенко участвовал в областном конкурсе в преддверии Дня медика. В 2022 году в финал сумели пройти 10 врачей, но звание врача года присудили детскому хирургу.
Николай Владимирович работает с 15-летнем стажем в детском хирургическом отделении областной больницы. Он закончил Казахский медицинский университет в 2007 году, а также прошел интернатуру по детской хирургии. Множество раз участвовал в семинарах и научных конференциях в Казахстане, Новосибирске и Израиле.
На церемонии награждения присутствовал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Он напомнил, что конкурс «Врач года» проводится по инициативе Новосибирской областной ассоциации врачей с 2003 года при поддержке правительства региона.