Врачом года стал детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко

Врачом года стал детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко
Врачом года стал детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко
Вчера, 14:56ОбществоФото: ГНОКБ

В Новосибирске детский хирург Николай Кривошеенко стал врачом года-2022

Детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко завоевал звание «Врач года-2022». Награждение медика прошло 16 июня в концертном комплексе им. Маяковского.

Кривошеенко участвовал в областном конкурсе в преддверии Дня медика. В 2022 году в финал сумели пройти 10 врачей, но звание врача года присудили детскому хирургу.

Николай Владимирович работает с 15-летнем стажем в детском хирургическом отделении областной больницы. Он закончил Казахский медицинский университет в 2007 году, а также прошел интернатуру по детской хирургии. Множество раз участвовал в семинарах и научных конференциях в Казахстане, Новосибирске и Израиле.

На церемонии награждения присутствовал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Он напомнил, что конкурс «Врач года» проводится по инициативе Новосибирской областной ассоциации врачей с 2003 года при поддержке правительства региона.

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