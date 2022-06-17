Врачом года стал детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко

Николай Владимирович работает с 15-летнем стажем в детском хирургическом отделении областной больницы. Он закончил Казахский медицинский университет в 2007 году, а также прошел интернатуру по детской хирургии. Множество раз участвовал в семинарах и научных конференциях в Казахстане, Новосибирске и Израиле.