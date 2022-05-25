Лоси выходят на трассы Новосибирской области - какие дороги самые опасные в регионе

Лоси выбегают на трассы Новосибирской области в мае

Автомобильные аварии с участием лосей участились в Новосибирской области – двое уже кидались под колеса машин в мае 2022 года. О том, как вести себя на дорогах водителям и что им угрожает при встрече с парнокопытным, рассказали в минприроды региона.

Недавно лося повстречал автомобилист на трассе Р-254 «Иртыш» под Новосибирском. Ему чудом удалось избежать столкновения с животным. Видео опубликовали в Телеграм-канале минприроды. «Очень сложно обойти выбежавшего на трассу лося. Особенно осторожными нужно быть в темное время суток. Главное соблюдать скоростной режим вблизи лесов и быть внимательным», - напомнили в ведомстве. Также представители министерства экологии и природы назвали места, где опаснее всего в сезон лосей. Речь о Северном объезде и трассе «Сузун-Черепаново», где находятся заказники. Напомним, 23 мая лосей заметили в центре новосибирского Академгородка. Вечером очевидцы сообщили, что животное погибло, врезавшись в ограждение – оно просто дезориентировалось в городской суете.

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