Ректор Новосибирского медуниверситета зарабатывает больше губернатора

Ректор Новосибирского медуниверситета зарабатывает больше губернатора
Ректор Новосибирского медуниверситета зарабатывает больше губернатора
Сегодня, 16:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Доход ректора Новосибирского государственного медицинского университета в 2021 году составил почти 7 миллионов рублей, что значительно меньше, чем заработок губернатора Новосибирской области. Корреспондент Atas.info ознакомился с декларациями коллег руководителя Новосибирского медуниверситета из других регионов и выясн

Согласно данным налоговой декларации, в 2021 году доход ректора Новосибирского государственного медицинского университета Игоря Маринкина составил 6.898 млн рублей. Его жена заработала значительно меньше, всего 197,9 тысяч. В долевой собственности у супругов находится дом площадью 431 квадратных метра и 1 162 квадратных метра земли.

Согласно документу, машины у руководителя медицинского вуза нет, а вот жена передвигается на Toyota Lexus NX300. Кроме того, женщина владеет квартирой общей площадью 117 квадратных метров.

Игорь Маринкин заметно обошел в годовом заработке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона за 2021 год задекларировал доход в размере 5.122 млн рублей. Доход Маринкина превышает и денежные поступления ректора НГУ Михаила Федорука.

Между тем, заработок ректора Южно-Уральского государственного медуниверситета в 2021 году составил 15.012 млн рублей, его коллега из Первого московского государственного медицинского университета заработал 16.259 млн. А вот заработок главы Ивановской государственной медакадемии значительно скромнее – 3.102 миллиона рублей.

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