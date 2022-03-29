Закон о мобилизации в России: таблица призывного возраста и разрядов военнообязанных

Закон о мобилизации в России: таблица призывного возраста и разрядов военнообязанных
Закон о мобилизации в России: таблица призывного возраста и разрядов военнообязанных
Сегодня, 11:36ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Что известно о законе мобилизации в 2022 году, до какого возраста могут призвать и как поделены на разряды военнообязанные – разобрался Atas.info.

Atas.info публикует таблицу призывного возраста и разрядов военнообязанных запаса.

Призвать на военную службу по закону о мобилизации могут военнообязанных граждан, которые прошли срочную службу или учебу на военной кафедре – их называют запасниками. Но если бы мобилизацию объявили, то чаще всего первыми призывают самых молодых запасников.

Фото:Atas.info

При мобилизации могут быть призваны в ряды Вооруженных сил РФ из запаса военнообязанные граждане почти любого возраста – матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы - до 50 лет. Младшие офицеры пребывают в запасе до 60 лет. Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга, полковники, капитаны 1 ранга – до 65 лет, высшие офицеры – до 70 лет.

При этом призыву подлежат запасники женского пола до 45 лет, а имеющие воинское звание – до 50 лет.

Есть еще и резервисты – это военнослужащие, которые после демобилизации заключают с военкоматом контракт и находятся дальше в резерве, получая за это определенные выплаты, а также проходят переподготовку регулярно – они тоже по закону будут обязаны явиться в военкомат. Эксперты считают, что их призовут самых первых в таком случае.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что страна не планирует объявлять всеобщую мобилизацию из-за ситуации на Украине.

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