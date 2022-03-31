Новосибирский минздрав разъяснил правила рекомендательного масочного режима

Новосибирский минздрав разъяснил правила рекомендательного масочного режима
Новосибирский минздрав разъяснил правила рекомендательного масочного режима
Сегодня, 13:29ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Снимать маску не разрешили некоторым категориям новосибирцев.

В среду, 30 марта 2022 года, обязательный масочный режим перевели в рекомендательный в Новосибирской области. По этому случаю региональное министерство здравоохранение объяснило, кому и где можно не носить маски.

Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов в ходе брифинга 31 марта отметил, что в регионе отмечено снижение заболеваемости COVID-19. Это позволило снять обязательный масочный режим и перепрофилировать ковидные госпитали.

Однако это не значит, что в области перестанут соблюдать санитарные нормы. Для работников сферы услуг, медицины, торговли, общественного транспорта сохраняется обязательное ношение масок.

«Масочный режим доказал свою эффективность, сейчас он носит рекомендательный характер, но при этом мы призываем жителей, обезопасить себя и окружающих, использовать маску», - сказал министр.

Также Константин Хальзов заключил, что пандемия ещё закончилась. Он призвал всех новосибирцев пройти ревакцинации, если время для неё пришло.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы