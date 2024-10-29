Авиаинцидент

Взлет самолета до Новосибирска экстренно прервали — что произошло

Инцидент с рейсом авиакомпании S7, выполнявшимся на самолете Embraer 170 произошел в аэропорту Горно-Алтайска. Взлет отменили из-за сигнала об открытии багажной двери.