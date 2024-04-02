Бессонница

Магнитные бури в апреле 2024: приближение мощных геоударов и ад для метеозависимых

Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, ухудшающих самочувствие людей. Прогноз магнитных бурь на апрель 2024 года составил Atas.info.