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Болотное

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Июль
Бойню с ножами устроили цыгане в новосибирской электричке
В одной из электричек, следовавшей по Новосибирской области, произошли разборки цыганей, рассказали очевидцы.
28 июля, 03:31
Неустановленные вандалы разгромили кладбище в Новосибирской области
В одном из районов Новосибирской области неизвестные устроили вандализм на местном кладбище, сообщают очевидцы.
9 июля, 03:34
Декабрь 2023
Электричка под Новосибирском задержалась на час — люди ждали ее на морозе
Пассажиры электрички в Новосибирской области больше часа ждали прибытия поезда. Все это время на улице был мороз почти -40 градусов.
8 декабря 2023, 07:43
Ноябрь 2023
Назначен новый начальник МВД по Болотнинскому району — кто им стал
В Болотнинском районе назначен новый начальник МВД. Представил нового руководителя начальник Главного управления МВД России по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.
27 ноября 2023, 05:28
Мать двоих детей зарезала мачеху и ее мужа на застолье в Новосибирской области
В Новосибирской области мать двоих детей убила ножом свою мачеху и ее мужа. Этот кровавый случай произошел в небольшом городке Болотное 25 ноября.
27 ноября 2023, 02:53
Сентябрь 2023
В Болотном прохожие нашли разложившийся труп прямо на улице
6 сентября 2023, 05:03

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