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Элитное жилье

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Март
Под Новосибирском продают дом с баней и самоваром за 35 млн рублей
В селе Новокаменка Новосибирского района продают коттедж с участком. За жилую недвижимость со всеми удобствами просят 35 миллионов рублей.
4 марта, 10:38
Октябрь 2023
Роскошный особняк с бассейном и русской баней продают в Новосибирске за 135 млн
В Новосибирске продают элитный коттедж с бассейном и спа-зоной за 135 миллионов рублей. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.
11 октября 2023, 09:46

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