Актер из Новосибирска Степан Белозеров снялся в главной роли фильма «Лед 3»

В Новосибирске прошла премьера известного фильма «Лед 3». В новой части, неожиданно для всех, снялся актер из Новосибирска. Рассказываем, кого он сыграл.